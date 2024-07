Hongarije vreest na zomer brandstoftekort zonder Russische olie

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije krijgt vanaf september te maken met brandstoftekorten als de Russische olieaanvoer niet wordt hersteld. Dat heeft een hoge Hongaarse regeringsfunctionaris vrijdag gezegd.

Hongarije krijgt, net als Slowakije, sinds kort geen Russische olie meer via een Oekraïense pijpleiding. Dat is een gevolg van nieuwe sancties uit Oekraïne, dat de Russische oliegigant Lukoil niet meer toestaat gebruik te maken van de Droezjba-pijplijn. Die loopt via Rusland en Oekraïne naar Europa.

Hongarije en Slowakije verzetten zich binnen de EU tegen sancties tegen Moskou en het sturen van militaire hulp naar Kiev. Gergely Gulyas, stafchef van de Hongaarse premier Viktor Orban, beschuldigde Oekraïne vrijdag van chantage door de aanvoer naar de twee landen gedeeltelijk stop te zetten.

"Oekraïne chanteert de twee landen die voor vrede en een staakt-het-vuren staan", zei Gulyas. "Als de situatie niet wordt opgelost, zal er een brandstoftekort ontstaan". Volgens hem moet voor september een oplossing zijn gevonden.