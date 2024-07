Franse spoorvervoerder schroeft beveiliging rond het spoor op

PARIJS (ANP/RTR) - Het Franse spoorbedrijf SNCF schroeft de beveiliging rond de spoorlijnen in het land op, nadat vrijdag op een aantal plekken het spoor was gesaboteerd. In samenspraak met de politie wordt zowel op de grond als in de lucht meer gesurveilleerd, aldus SNCF. Dat gebeurt door de inzet van extra mankracht en technische middelen.

Honderdduizenden mensen raakten door de sabotageactie gedupeerd. SNCF zegt dat het treinverkeer steeds beter op gang komt, maar dat op de trajecten nog altijd kans is op vertragingen. De spoorwegmaatschappij garandeert wel dat de olympische teams hun reisplannen gewoon kunnen uitvoeren.

Wie achter de sabotageactie zit, is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden.