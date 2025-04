Hoofdeconoom ABN AMRO: heffingen EU mild, China doet vuile werk

De tegenheffingen die de Europese Commissie woensdag heeft aangekondigd voor Amerikaanse producten zijn "allemaal nog heel erg mild". Dat heeft hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO gezegd in een eerste reactie aan het ANP.

"Ik denk dat het meer is dat we nu het signaal afgeven dat we iets doen. En dat we ondertussen heel hard nadenken over wat onze grote reactie is. Want onze grote reactie zit natuurlijk sowieso in de diensten, want daar kunnen we Amerika pijn doen."

In de ogen van Phlippen is China "nu eigenlijk het vuile werk voor ons aan het doen" in de handelsstrijd met de Amerikaanse president Donald Trump. "China reageert keihard en krijgt ook direct weer de deksel op de neus. Maar daardoor ontstaat er enorm veel economische schade in Amerika. Dat is op zich heel vervelend natuurlijk, maar in deze oorlog is dat goed nieuws. Want alleen van binnenuit kan de druk nu heel hoog worden opgevoerd om echt definitief een eind te maken aan deze onzin."