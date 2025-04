Aranburu krijgt ritzege in Ronde van Baskenland terug

BEASAIN (ANP) - De Spaanse wielrenner Alex Aranburu is alsnog tot winnaar van de derde etappe van de Ronde van Baskenland uitgeroepen. De renner van het Franse Cofidis was als eerste de finish gepasseerd na een rit over 156 kilometer van Zarautz naar Beasain, maar werd gediskwalificeerd omdat hij kort voor de finish bij een rotonde niet de kant had gekozen die de seinwachters aangaven. Daarop werd de ritzege aan de Fransman Romain Grégoire gegeven.

De internationale wielrenunie UCI besloot dat besluit terug te draaien. Aranburu had weliswaar de aanwijzingen van de seingevers genegeerd, maar had wel degelijk de kant van de rotonde gekozen die het routeboek aangaf. Voor de 29-jarige Bask was het zijn tweede ritzege in de rittenkoers na eerder succes in 2021. Grégoire werd nu toch tweede. De Duitser Maximilian Schachmann werd derde. De renner van Soudal Quick-Step blijft ook leider. Wilco Kelderman werd zevende.

De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag.