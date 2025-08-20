Hoofdeconoom ABN AMRO treedt tijdelijk terug om plek op lijst D66

AMSTERDAM (ANP) - De hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Phlippen, treedt tijdelijk terug omdat ze lijstduwer wordt voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dit bevestigt ze na berichtgeving door het FD. Ze schrijft ook mee aan het verkiezingsprogramma.

Phlippen schrijft mee aan de hoofdstukken over economie, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast denkt ze als econoom mee over andere onderwerpen in het programma. "Ik probeer me als hoofdeconoom ver te houden van de politiek", licht ze haar beslissing toe. Ze wil niet zeggen wat de verkiezingsplannen inhouden.

Ook heeft ze besloten de komende maanden geen hoofdeconoom te zijn, omdat ze topvrouw Marguerite Bérard gaat adviseren over een update van de klimaatstrategie van ABN AMRO. Nick Kounis, hoofd onderzoek over financiële markten en duurzaamheid bij de bank, neemt tijdelijk haar functie over.

Phlippen meldt echter dat ze niet de politiek in wil. In november, na de verkiezingen, keert ze terug als hoofdeconoom.