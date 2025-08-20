Alles wat je moet weten over gokstoornis

Gokken kan spannend en leuk zijn, maar voor sommigen leidt het tot een gokstoornis, ook bekend als gokverslaving. Deze psychische aandoening, die in België 1-2% van de volwassenen treft, kenmerkt zich door een oncontroleerbare drang om te gokken, met ernstige gevolgen zoals schulden, relatieproblemen en mentale gezondheidsproblemen. Veel mensen verbergen hun gokgedrag uit schaamte, wat het probleem verergert. In dit artikel lees je over de symptomen, oorzaken en behandelingen, met tips voor veilig gokken via gelicentieerde platforms.

Wat is gokstoornis volgens de DSM-5?

Gokstoornis, voorheen pathologisch gokken, is een erkende gedragsverslaving in de DSM-5, opgenomen onder ‘Stoornissen door middelenmisbruik en verslaving’. Het gaat om een aanhoudende drang om te gokken, ondanks negatieve gevolgen zoals financiële problemen of sociale isolatie. Verantwoord gokken is essentieel om dit te voorkomen. Gelicentieerde casino’s zoals Madison Casino op madisoncasino.be bieden tools zoals stortingslimieten en zelfuitsluiting, in lijn met de Kansspelcommissie . Voor hulp kun je terecht bij gokhulp.be , dat zelftests en een gratis hulplijn (0800 35 777) aanbiedt. Gokstoornis treft in België jaarlijks tienduizenden mensen, vooral door de toegankelijkheid van online gokken.

Hoe ontstaat een gokstoornis: genetisch, psychologisch of omgeving?

Een gokstoornis ontstaat door een complex samenspel van factoren. Genetische aanleg speelt een rol (20-30% erfelijkheid, zoals DRD2-genvarianten), net als psychologische factoren zoals impulsiviteit, depressie of een laag zelfbeeld. Omgevingsfactoren, zoals toegang tot online casino’s of financiële stress, versterken het risico. In België gebruikt 33% van de gokkers illegale sites, wat het risico op verslaving vergroot door gebrek aan regulering. Verantwoord gokken bij gelicentieerde operators, met tools zoals stortingslimieten, helpt dit risico te verkleinen.

Welke symptomen wijzen op een gokstoornis?

Volgens de DSM-5 wordt een gokstoornis gediagnosticeerd als je binnen 12 maanden aan minstens vier van de volgende negen criteria voldoet:

Onrust of prikkelbaarheid bij pogingen om te stoppen. Meer geld inzetten om dezelfde spanning te voelen. Gokken om negatieve emoties (zoals stress) te verdoven. Verliezen najagen door meer te gokken. Veel tijd besteden aan denken over gokken. Mislukte pogingen om te stoppen of te minderen. Geld lenen of hulp zoeken vanwege gokschulden. Liegen over gokgedrag tegen vrienden of familie. Werk, studie of relaties in gevaar brengen door gokken.

De stoornis varieert in ernst: mild (4-5 criteria), matig (6-7) of ernstig (8-9). Voorbeelden zijn schulden van €10.000-€50.000 of relatiebreuken door gokgedrag.

Wat zijn de bewezen behandelmethodes voor gokstoornis?

Behandeling van gokstoornis is effectief met de juiste aanpak. In België zijn meerdere opties beschikbaar: