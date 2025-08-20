Topman ASR roept nogmaals op tot verandering huurwet

UTRECHT (ANP) - Topman Jos Baeten van verzekeraar ASR roept opnieuw op de huurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge terug te draaien. "Ik denk dat het afschaffen van die regulering in de middenhuur, het investeren in de woningmarkt voor Nederlandse, maar ook voor buitenlandse investeerders weer veel aantrekkelijker zou maken."

Het doel van de wet was huurwoningen betaalbaarder te maken voor huurders. Maar volgens Baeten kunnen verhuurders door de maximale huurprijs voor veel woningen geen rendabele huur meer vragen. ASR is ook een grote woningbelegger.

"Positief is dat het kabinet besloten heeft dat de verhoogde overdrachtsbelasting per 1 januari weer omlaaggaat. Dat helpt al", erkent Baeten. "Maar veel buitenlandse investeerders hebben zich teruggetrokken van de Nederlandse markt. Dat komt echt door die huurwet. Als je wilt dat de 400.000 woningen die we tekort hebben komende jaren gebouwd gaan worden, dan heb je het kapitaal van buitenlandse investeerders nodig."