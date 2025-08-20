Hoofdeconoom ABN AMRO treedt tijdelijk terug om plek op lijst D66

AMSTERDAM (ANP) - De hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Phlippen, treedt tijdelijk terug omdat ze lijstduwer wordt voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dit bevestigt ze na berichtgeving door het FD. Ze schrijft ook mee aan het verkiezingsprogramma.

Phlippen schrijft mee aan de hoofdstukken over economie, energietransitie en klimaatadaptatie. Daarnaast denkt ze als econoom mee over andere onderwerpen in het programma. "Ik probeer me als hoofdeconoom ver te houden van de politiek", licht ze haar beslissing toe. Ze wil niet zeggen wat de verkiezingsplannen inhouden.

Ook heeft ze besloten de komende maanden geen hoofdeconoom te zijn, omdat ze topvrouw Marguerite Bérard gaat adviseren over een update van de klimaatstrategie van ABN AMRO. Nick Kounis, hoofd onderzoek over financiële markten en duurzaamheid bij de bank, neemt tijdelijk haar functie over. Phlippen meldt dat ze niet de politiek in wil. In november, na de verkiezingen, keert ze terug als hoofdeconoom.

Volgens het bankconcern heeft de tijdelijke overstap van Phlippen naar D66 geen invloed op de politieke neutraliteit van het bedrijf. "ABN AMRO neemt geen politiek standpunt in en ondersteunt geen politieke partijen. Als organisatie midden in de samenleving staat het onze medewerkers vrij om zich privé in te zetten voor een politieke partij of een andere maatschappelijke activiteit", meldt een woordvoerster per e-mail. "Het is niet ongebruikelijk om mensen uit het bedrijfsleven, wetenschap of media een politieke partij te laten aanmoedigen als lijstduwer."