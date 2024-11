Hoofdeconoom CBS: consument is somber, maar gedraagt zich niet zo

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse consument heeft flink bijgedragen aan de economische groei in het derde kwartaal. Zo gaven zij meer uit aan kleding en spulletjes voor in huis. Toch is het consumentenvertrouwen nog altijd relatief laag. "Het sentiment is nog altijd somber", erkent ook hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "Maar zo gedragen we ons niet."

De consumptie van huishoudens steeg in het derde kwartaal met 0,8 procent. In de drie maanden daarvoor daalde de consumptie nog, met 0,8 procent. "Wat daarbij mee kan spelen, is dat mensen meer te besteden hebben", legt Van Mulligen uit. "De lonen stijgen harder dan de prijzen, ook al is de inflatie nog aan de hoge kant. Maar de inflatie zit onder meer bij de woninghuur en tabak. Dus als men niet rookt of huurt, hebben zij geen last van deze gestegen prijzen."

Het consumentenvertrouwen is daarentegen nog altijd negatief en lag in september op min 21, meldde het CBS eerder. Een getal onder de 0 duidt daarbij op een overwegend negatieve stemming, boven de 0 op een overwegend positieve stemming. Het vertrouwen verbeterde in september licht ten opzichte van augustus, maar viel in oktober opnieuw wat terug naar min 22.

Een door Van Mulligen veelgehoorde verklaring voor het sombere sentiment is dat de prijzen nog altijd hoog zijn, bijvoorbeeld in de supermarkt. "De piek in de inflatie is achter de rug, maar de consument schrikt nog altijd bij het doen van boodschappen, hoe hoog de prijzen zijn. Alles voelt nog steeds heel erg duur", aldus de CBS-hoofdeconoom. "Mensen hebben een referentie van wat iets normaal zou moeten kosten. Dat kader is nog niet meegegroeid: zo vinden we het niet normaal dat een brood op sommige plekken 5 euro kost."