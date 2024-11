Iran wil onderhandelen over kernprogramma, maar niet onder druk

TEHERAN (ANP) - Iran is bereid te onderhandelen over zijn atoomprogramma, heeft minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi gezegd tegen IAEA-chef Rafael Grossi. Maar dat moet wel gebeuren op basis van het "nationale belang en onvervreemdbare rechten" van Iran, "niet onder dwang en intimidatie", schrijft Araghchi op X.

Grossi is woensdagavond aangekomen in Teheran en waarnemers verwachten dat hij daar met de machthebbers onder meer zal praten over de verkiezingswinst van de Amerikaan Donald Trump. De Republikein stapte tijdens zijn eerste termijn als president uit een atoomakkoord met Iran en er lijkt geen reden te zijn om aan te nemen dat hij zich dit keer anders zal opstellen.

The Wall Street Journal schreef vorige week dat Trump van plans is om weer "maximale druk op Iran" uit te oefenen. Hij zou met sancties en handelstarieven Irans olie-inkomsten willen raken om te zorgen dat het land stopt met het kernprogramma en de steun aan militante bewegingen als Hamas en Hezbollah.