Hooggerechtshof VS behandelt verzoek TikTok voor tegenhouden ban

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof neemt een verzoek in behandeling van TikTok en het Chinese moederbedrijf ByteDance. Met dat verzoek hopen de ondernemingen een wet tegen te houden die de verkoop van hun Amerikaanse activiteiten voor 19 januari afdwingt. Doen TikTok en ByteDance dat niet, dan volgt een verbod op de populaire video-app in de VS.

TikTok en ByteDance gingen in hoger beroep tegen de uitspraak van een lagere rechter, die de wet in stand hield. De socialemediabedrijven waren in eerste instantie uit op een spoedprocedure, gezien de naderende deadline, maar de zaak zal nu op 10 januari worden behandeld.

Veel Amerikaanse politici beschouwen TikTok, met ongeveer 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat de app in Chinese handen is. TikTok zelf spreekt dat fel tegen.