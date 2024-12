Red Bull bevestigt vertrek Pérez bij Formule 1-renstal

MILTON KEYNES (ANP) - Sergio Pérez is volgend jaar niet meer te zien in de Formule 1-auto van Red Bull. De teamleiding heeft besloten het nog lopende contract van de Mexicaan tot eind 2026 voortijdig te beëindigen. Aanleiding zijn de ondermaatse prestaties van Pérez. Vooral in de tweede helft van het seizoen waren zijn resultaten teleurstellend.

"Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de afgelopen vier jaar met Oracle Red Bull Racing en voor de kans om te racen met zo'n geweldig team", zei de teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen via de renstal. "Het was ook een eer om al die jaren als teamgenoot naast Max te racen en te delen in het succes. Een speciaal bedankje aan de fans over de hele wereld, en vooral aan de Mexicaanse fans, voor jullie steun."

Teambaas Christian Horner bedankte op zijn beurt Pérez. "Vanaf het moment dat hij in 2021 bij het team kwam, bewees hij een buitengewone teamspeler te zijn. Hij hielp ons aan twee constructeurstitels en aan onze eerste 1-2-finish in het WK", aldus Horner.

Pérez reed vier seizoenen bij Red Bull en won in die periode vijf keer een grand prix. Hij haalde vaak het podium, maar bleek niet opgewassen tegen Verstappen en schikte zich in veel races noodgedwongen in een helpende rol. Dit seizoen begon hij sterk met drie tweede plaatsen in de eerste vier races, maar daarna ging het steeds minder goed. Niettemin verlengde Red Bull in juni zijn contract met nog twee extra seizoenen.

Pérez slaagde er echter niet in uit de negatieve spiraal te komen en zijn positie kwam de laatste maanden onder druk te staan. Na een mislukte Grote Prijs van Mexico, nota bene zijn thuisrace, uitte Horner al openlijk zijn twijfels. Voor de slotrace in Abu Dhabi maakte de teamleiding al duidelijk dat het waarschijnlijk de laatste race van Pérez voor Red Bull zou worden. De Mexicaan had anderhalve week geleden opnieuw een tegenvaller; hij werd al vroeg in de grand prix aangetikt door de Fin Valtteri Bottas en moest zijn Red Bull met schade aan de kant parkeren.

Pérez debuteerde in 2011 in de Formule 1 bij Sauber. Hij reed daarna ook nog voor McLaren, Force India en Racing Point. Hij boekte in 2020 in Bahrein zijn eerste zege in een grand prix. Dat was in zijn 190e race en daarmee bezit hij het Formule 1-record van meeste races gereden voor een eerste overwinning.