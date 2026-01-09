ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hooggerechtshof VS doet geen uitspraak in zaak om importheffingen

Economie
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 17:40
anp090126179 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof doet vrijdag geen uitspraak in een zaak over de importheffingen van president Donald Trump. Eerder was het onduidelijk of hierover nu een oordeel zou komen.
De zaak gaat over de vraag of de wereldwijde importheffingen wettig zijn. Tijdens een zitting in november uitten zowel liberale als conservatieve rechters hun twijfel hierover en stelden ze kritische vragen aan de advocaat van de regering. Het Hooggerechtshof verwacht woensdag uitspraak te doen.
De zaak werd aangespannen door bedrijven die door de maatregelen zijn getroffen en twaalf Amerikaanse staten, waarvan de meeste democratisch zijn. De uitkomst zal invloed hebben op de wereldeconomie. Eerder wees een hof van beroep de zogenoemde 'wederkerige' heffingen en extra tarieven tegen China, Canada en Mexico af. De rechter liet ze voorlopig wel van kracht.
Ingewijden zeiden in november tegen persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse regering werkt aan alternatieve plannen voor de heffingen, voor het geval ze ongeldig worden verklaard.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Loading