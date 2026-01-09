Hooggerechtshof VS doet geen uitspraak in zaak om importheffingen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof doet vrijdag geen uitspraak in een zaak over de importheffingen van president Donald Trump. Eerder was het onduidelijk of hierover nu een oordeel zou komen.

De zaak gaat over de vraag of de wereldwijde importheffingen wettig zijn. Tijdens een zitting in november uitten zowel liberale als conservatieve rechters hun twijfel hierover en stelden ze kritische vragen aan de advocaat van de regering. Het Hooggerechtshof verwacht woensdag uitspraak te doen.

De zaak werd aangespannen door bedrijven die door de maatregelen zijn getroffen en twaalf Amerikaanse staten, waarvan de meeste democratisch zijn. De uitkomst zal invloed hebben op de wereldeconomie. Eerder wees een hof van beroep de zogenoemde 'wederkerige' heffingen en extra tarieven tegen China, Canada en Mexico af. De rechter liet ze voorlopig wel van kracht.

Ingewijden zeiden in november tegen persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse regering werkt aan alternatieve plannen voor de heffingen, voor het geval ze ongeldig worden verklaard.