Hoogovens grootste staalfabriek Italië moeten dicht

ROME (ANP/RTR) - Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft een uitspraak van een lagere rechtbank bekrachtigd over de sluiting van de hoogovens van de voormalige Ilva-fabriek in de stad Tarente, de grootste staalfabriek van het land. Eerder beval een rechtbank in Milaan om de hoogovens te sluiten vanwege zorgen over de volksgezondheid en het milieu. Daartegen was hoger beroep aangetekend, maar dat is nu afgewezen.

De uitspraak maakt het moeilijker voor de regering van premier Giorgia Meloni om Ilva, de grootste staalproducent van Italië, te redden. Meloni heeft herhaaldelijk steun toegezegd aan de fabriek en zei dat haar regering alles zal doen wat mogelijk is om de productie veilig te stellen. Ze heeft gezegd dat Rome sinds haar aantreden in 2022 ongeveer 5 miljard euro aan de staalfabrikant heeft toegezegd.

Zorgen over het milieu en de gezondheid achtervolgen de staalfabriek al decennia. In Nederland bestaan soortgelijke zorgen over Tata Steel in IJmuiden.