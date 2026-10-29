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Reuters: Rusland verlengt exportverbod diesel, met uitzonderingen

Economie
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland verlengt zijn exportverbod voor diesel tot het einde van dit jaar, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Russische regering geeft volgens Reuters bepaalde bedrijven wel toestemming om de brandstof naar het buitenland te vervoeren binnen een quotasysteem, om zo de dieseldeal met de Amerikaanse regering na te komen.
Oekraïense aanvallen op raffinaderijen in Rusland zorgden eerder dit jaar voor brandstoftekorten in dat land, dat vervolgens exportverboden voor meerdere brandstoffen instelde. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot kwamen eerder deze maand tot een deal waarbij Rusland diesel zou leveren aan de Verenigde Staten.
Dat akkoord is tot grote onvrede van Oekraïne. Na de grootschalige Russische inval in dat land in 2022 kondigden de VS juist een olie- en brandstoffenboycot voor Rusland af. Door weer diesel van de Russen te kopen, spekken de Amerikanen de oorlogskas van het Kremlin, is het verwijt.
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