Hoogste aantal Duitse bedrijfsfaillissementen sinds 2011

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is vorig jaar met 16 procent gestegen tot 196.100. Dat is het hoogste niveau sinds 2011, toen de nasleep van de financiële crisis voor veel faillissementen zorgde. Dat meldt het bureau Creditreform, dat onderzoek doet naar faillissementen en kredietverstrekking, in samenwerking met onderzoeksinstituut ZEW.

Volgens de onderzoekers gingen in alle economische sectoren meer bedrijven failliet, waaronder in de energie-intensieve industrie door de hoge energieprijzen. Maar ook in bijvoorbeeld de chemie en farmaceutische sector nam het aantal faillissementen flink toe, net als in de IT, techniek, bouw, horeca, handel en zorgsector. De meeste faillissementen betreffen kleinere ondernemingen, maar ook steeds meer grotere bedrijven in de grootste economie van Europa vallen om.