Struycken belooft snel een brief over fouten met namen verdachten

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming) belooft de Tweede Kamer over anderhalve week in een brief te informeren over verkeerde registraties van honderden namen van verdachten. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn daardoor mogelijk onschuldige burgers veroordeeld of hebben daders hun straf ontlopen. De NSC-bewindsman is "doordrongen van de ernst van de situatie" en belooft de Tweede Kamer hierover eind mei te informeren in een brief.

De Rekenkamer meldde woensdag in het verantwoordingsonderzoek dat de namen van verdachten in 867 zaken verkeerd zijn geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt mogelijk hoger, maar is niet bekend, net als de gevolgen van de fouten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is dit nog aan het uitzoeken.

Om nieuwe gevallen te voorkomen en bestaande gevallen te herstellen heeft Struycken een verbeterplan opgesteld en is hij begonnen met de uitvoering ervan. Hij meldt niet welke maatregelen hij heeft genomen.