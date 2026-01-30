Trump omschrijft doodgeschoten verpleegkundige Alex Pretti als oproerkraaier

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op Alex Pretti, die in Minneapolis is doodgeschoten door federale agenten. Pretti was een "oproerkraaier en misschien wel een opstandeling", aldus Trump op Truth Social.

Hij reageert op een pas opgedoken video waarin te zien is dat Pretti elf dagen voor zijn dood in een conflict was verwikkeld met agenten van de dienst ICE. Hij schreeuwt naar de agenten en trapt tegen een van hun auto's. Agenten werken hem daarna tegen de grond.

Trump stelt dat de reputatie van Pretti daarmee een flinke deuk heeft opgelopen. Ook spreekt hij van een "vertoon van misbruik en woede, zichtbaar voor iedereen, waanzinnig en niet onder controle. De ICE-agent bleef kalm en beheerst, wat onder die omstandigheden geen gemakkelijke opgave was!"

Pretti's dood en andere schietincidenten met federale agenten hebben in de Verenigde Staten tot veel ophef geleid. Eerder deze maand werd in Minneapolis ook een vrouw, Renee Good, doodgeschoten.