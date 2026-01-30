ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump omschrijft doodgeschoten verpleegkundige Alex Pretti als oproerkraaier

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 9:57
bijgewerkt om vrijdag, 30 januari 2026 om 10:08
anp300126103 1
 De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op Alex Pretti, die in Minneapolis is doodgeschoten door federale agenten. Pretti was een "oproerkraaier en misschien wel een opstandeling", aldus Trump op Truth Social.
Hij reageert op een pas opgedoken video waarin te zien is dat Pretti elf dagen voor zijn dood in een conflict was verwikkeld met agenten van de dienst ICE. Hij schreeuwt naar de agenten en trapt tegen een van hun auto's. Agenten werken hem daarna tegen de grond.
Trump stelt dat de reputatie van Pretti daarmee een flinke deuk heeft opgelopen. Ook spreekt hij van een "vertoon van misbruik en woede, zichtbaar voor iedereen, waanzinnig en niet onder controle. De ICE-agent bleef kalm en beheerst, wat onder die omstandigheden geen gemakkelijke opgave was!"
Pretti's dood en andere schietincidenten met federale agenten hebben in de Verenigde Staten tot veel ophef geleid. Eerder deze maand werd in Minneapolis ook een vrouw, Renee Good, doodgeschoten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-504085747 (1)

Een goedkoop, simpel supplement blijkt verrassend gezond voor vrouwen

Loading