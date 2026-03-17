Hoogste rechter wijst beroep Odido tegen Huawei-ban af

DEN HAAG (ANP) - Odido is eerder terecht door de Nederlandse overheid verplicht om geen gebruik te maken van apparatuur van de Chinese leveranciers Huawei en ZTE in kritieke onderdelen van zijn mobiele netwerk. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld in een dinsdag gepubliceerde uitspraak.

In meerdere landen ging Huawei-apparatuur voor belangrijke netten de voorbije jaren in de ban om zorgen over digitale spionage. In Nederland werden na onderzoek naar de kwetsbaarheid van mobiele netwerken nieuwe regels opgesteld. Daarin kreeg de minister de bevoegdheid een telecomaanbieder te verplichten om in kritieke onderdelen van het netwerk uitsluitend gebruik te maken van apparatuur van zogenoemde vertrouwde leveranciers.

Odido's bezwaren hierover werden in 2023 al verworpen door de rechtbank Rotterdam. Het CBb bevestigt dat vonnis. De hoogste bestuursrechter voor dit soort zaken oordeelt verder dat Odido niet in aanmerking komt voor nadeelcompensatie. Dit omdat de omvang van de schade onder de daarvoor geldende drempel uitkomt.