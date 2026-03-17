Hoogste rechter wijst beroep Odido tegen Huawei-ban af

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 11:57
DEN HAAG (ANP) - Odido is eerder terecht door de Nederlandse overheid verplicht om geen gebruik te maken van apparatuur van de Chinese leveranciers Huawei en ZTE in kritieke onderdelen van zijn mobiele netwerk. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld in een dinsdag gepubliceerde uitspraak.
In meerdere landen ging Huawei-apparatuur voor belangrijke netten de voorbije jaren in de ban om zorgen over digitale spionage. In Nederland werden na onderzoek naar de kwetsbaarheid van mobiele netwerken nieuwe regels opgesteld. Daarin kreeg de minister de bevoegdheid een telecomaanbieder te verplichten om in kritieke onderdelen van het netwerk uitsluitend gebruik te maken van apparatuur van zogenoemde vertrouwde leveranciers.
Odido's bezwaren hierover werden in 2023 al verworpen door de rechtbank Rotterdam. Het CBb bevestigt dat vonnis. De hoogste bestuursrechter voor dit soort zaken oordeelt verder dat Odido niet in aanmerking komt voor nadeelcompensatie. Dit omdat de omvang van de schade onder de daarvoor geldende drempel uitkomt.
"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

174771581_m

Wat te doen als je aldoor moet plassen?

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

schermafbeelding-2026-03-07-om-06-69abba076894f

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

jan smit verbleef een maand in spaanse kliniek1582004654

Jan Smit en Liza Plat gaan scheiden. En Yvonne Coldeweijer weet meer

did-obama-just-tease-a-2028-comeback-cryptic-post-fuels-buzz

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

