Aantal schademeldingen na aardbeving Drenthe verdubbeld

ROERMOND (ANP) - Het aantal schademeldingen na de dubbele aardbeving in de buurt van Assen afgelopen weekend is opgelopen tot 450. Dat laat een woordvoerder van de Commissie Mijnbouwschade weten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van maandag, toen de teller op 226 meldingen stond.

Van de meldingen kwamen er 356 uit Assen, 43 uit Midden-Drenthe en 39 uit Aa en Hunze. Verder kreeg de commissie 4 meldingen uit Tynaarlo, 2 uit Groningen en Noordenveld en 1 uit een aantal andere gemeenten.

De aardbeving in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het buurtschap Geelbroek had een kracht van 3.0 en was daarmee de zwaarste in Drenthe in ruim 25 jaar. Een paar uur na de beving was er een naschok met een magnitude van 1.3. Geelbroek ligt bij het Drentse gasveld Eleveld.