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Hoogste rechter Zuid-Afrika blokkeert Wild Coast-plannen Shell

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 18:37
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JOHANNESBURG (ANP/RTR) - Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika vrijdag bepaald, waarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter werd vernietigd. Dit is een tegenslag voor de oliemaatschappij na een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten.
Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied. Rechtszaken vertraagden het project echter. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Maar in 2024 bood een uitspraak van een beroepsrechter hoop dat het olie- en gasconcern alsnog verder kon in het gebied.
Shell zegt kennis te hebben genomen van de nieuwe uitspraak. Het bedrijf benadrukt echter te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Shell heeft ook plannen om naar olie en gas te zoeken in het Orange Basin. Dat is een groot olie- en gasrijk bekken voor de westkust van Zuid-Afrika.
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