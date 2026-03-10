ECONOMIE
Poetin en Trump kletsen bij over Iran en Oekraïne

Politiek
door Redactie
dinsdag, 10 maart 2026 om 9:53
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 10:53
De Russische president Vladimir Poetin heeft met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gebeld, meldt het Kremlin. Ze hebben het zowel over Oekraïne als de oorlog in het Midden-Oosten gehad.
Volgens Poetins adviseur Joeri Oesjakov namen de Amerikanen het initiatief voor het telefoongesprek. De twee leiders spraken elkaar voor het laatst in december.
Poetin zou hebben aangedrongen op een "snelle politieke en diplomatieke" oplossing voor de oorlog in Iran, een bondgenoot van Rusland. Ook praatte hij Trump bij over de voortgang van de Russische troepen in Oekraïne, aldus Oesjakov. De adviseur omschreef het gesprek als "eerlijk en constructief".
Tijdens een persconferentie op zijn golfclub in Doral zei Trump dat hij een "heel goed telefoongesprek" met Poetin had. Over Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei Trump dat er "enorme haat" tussen de twee is. "Ze lijken er niet samen uit te kunnen komen, maar ik denk dat het een positief gesprek over dat onderwerp was," zei Trump.
Poetin bood volgens Trump aan om te helpen met de situatie in Iran, waarop Trump antwoordde dat het meer zal helpen als er een einde komt aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
