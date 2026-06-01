Horeca zet opnieuw meer om in eerste kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De horeca heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 2,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet van de sector laat daarmee al twintig kwartalen op rij een groei zien. Het laatste kwartaal waarin de omzet van de horeca kromp, was het eerste kwartaal van 2021 toen er nog coronamaatregelen golden. De omzetgroei in het eerste kwartaal van 2026 is wel de kleinste groei in de afgelopen vijf jaar.

Eet- en drinkgelegenheden zagen hun omzet met 2,3 procent stijgen. Fastfoodrestaurants realiseerden met 3,8 procent de grootste omzetstijging van de eet- en drinkgelegenheden. De omzet van kantines en catering groeide met 2,6 procent. Restaurants en cafés hebben respectievelijk 1,6 en 1,3 procent meer omgezet.

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, was in het eerste kwartaal 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. Hotels hebben 0,4 procent meer omgezet. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, groeide met 5,5 procent.