Hamsteren uit rare paniek leidt tot snelste groei Nederlandse industrie in jaren

door Peter Janssen
maandag, 01 juni 2026 om 7:31
bijgewerkt om maandag, 01 juni 2026 om 7:39
De Nederlandse industrie heeft afgelopen maand de grootste toename in productieomvang doorgemaakt in ruim vier jaar. De instroom van nieuwe orders hield echter grotendeels verband met paniekaankopen van klanten door verstoringen in de toeleveringsketens door de oorlog in het Midden-Oosten, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi). Volgens de organisatie gebeurde het dat bedrijven orders eerder plaatsten om voorspelde prijsstijgingen voor te blijven.
De inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid weerspiegelt, steeg van 54,4 in april naar 55,9 in mei. Dat is het hoogste niveau in bijna vier jaar. Daarbij was de stijging van het aantal nieuwe orders groter dan in meer dan vier jaar is gezien.
"Het hamstergedrag is niet onlogisch, gezien de maandenlange de facto sluiting van de Straat van Hormuz als gevolg van de oorlog. Toeleveringsketens zijn daardoor sterk ontregeld en er ontstaan tekorten aan bepaalde materialen", verklaart Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN AMRO.
