Koperprijs op nieuw recordniveau door vrees voor aanbodtekort

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 8:04
anp011225051 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De koperprijs is maandag gestegen naar een nieuw recordniveau. De prijs van het veelgebruikte metaal wordt aangejaagd door de vrees dat de wereldmarkt afstevent op een aanbodtekort. De haast om koper naar de Verenigde Staten te brengen in afwachting van mogelijke Amerikaanse importtarieven lijkt de tekorten elders te verergeren, doordat mijnbouwers moeite hebben om aan de vraag te voldoen. Koper is zeer gewild door de belangrijke rol ervan in de elektrificatie en de energietransitie.
De koperprijs op de Londense metaalmarkt steeg naar bijna 11.300 dollar per ton. De prijsstijging volgde op een grote koperconferentie in Shanghai vorige week, waar tekenen van aanbodstress naar boven kwamen na een jaar van ongeplande verstoringen in de mijnbouw. Ook staan smelterijen voor lastige onderhandelingen met mijnbouwers over de jaarlijkse ertsaanvoer en waarschuwde de grote grondstoffenhandelaar Mercuria Energy Group voor metaaltekorten volgend jaar.
