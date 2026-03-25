De VS presenteren Iran een 15-puntenplan voor vrede.

Politiek
door Redactie
woensdag, 25 maart 2026 om 8:29
De Verenigde Staten hebben Iran via bemiddelaar Pakistan een 15-puntenplan voor een staakt-het-vuren en verdere vredesbesprekingen aangeboden in de inmiddels weken durende oorlog met Iran. Volgens bronnen, aangehaald door onder meer Axios en de New York Times, vraagt Washington dat Iran zijn uraniumverrijking staakt, nucleaire installaties als Natanz, Isfahan en Fordow sluit en zijn voorraden verrijkt uranium overdraagt aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).
Teheran zou daarnaast moeten beloven nooit kernwapens te ontwikkelen, afstand doen van langeafstandsraketten en zijn banden met gewapende groeperingen in de regio verbreken. In ruil stelt de VS een wapenstilstand van een maand voor, waarin over het plan kan worden onderhandeld. Volgens de Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff heeft Iran aangegeven enkele kernpunten te willen accepteren, maar de Revolutionaire Garde presenteerde tegelijk tegenvoorstellen, waaronder terugtrekking van alle Amerikaanse troepen rond de Perzische Golf.

