Hotels in WK-speelsteden VS kampen met tegenvallende vraag

WASHINGTON (ANP) - Hotels in de Amerikaanse speelsteden voor het aanstaande WK voetbal kampen met een tegenvallende vraag. Een ruime meerderheid van de hoteliers zegt dat het aantal reserveringen achterblijft bij de verwachtingen, meldt de brancheorganisatie American Hotel & Lodging Association (AHLA) op basis van een enquête. Fans uit het buitenland zijn huiverig om af te reizen naar de Verenigde Staten, omdat ze strenge visumcontroles en hoge kosten vrezen. Daarnaast zijn veel kamers die wereldvoetbalbond FIFA reserveerde uiteindelijk niet geboekt.

Met nog iets meer dan een maand te gaan tot het WK, gaf 80 procent van de ondervraagde hoteluitbaters en -eigenaren in de speelsteden aan dat de vraag naar overnachtingen achterblijft bij de verwachtingen.

Zeven op de tien hoteliers noemden visumproblemen en "bredere geopolitieke zorgen" als reden dat internationale voetbalfans wegblijven. Ongeveer de helft van de hotels kampt ook met het probleem dat de FIFA een groot aantal gereserveerde kamers niet gebruikt.