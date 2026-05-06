KLM stelt vluchten naar Dubai en Saudi-Arabië langer uit

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt voor een langere periode niet naar Dubai en Saudi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op Dubai wordt nu tot en met 28 juni niet gevlogen. Dat was eerder 22 juni.

Naar de Saudische hoofdstad Riyad en de Saudische stad Dammam aan de Perzische Golf wordt nu eveneens tot en met 28 juni niet gevlogen. Dit was eerder 14 juni.

Door de Iranoorlog mijden veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten door zorgen over de veiligheid in de regio.