VN roepen op tot onmiddellijke vrijlating flotilla-arrestanten

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 10:57
NEW YORK (ANP) - Israël moet de gearresteerde opvarenden van de hulpvloot voor Gaza, de Global Sumud Flotilla, "onmiddellijk en onvoorwaardelijk" vrijlaten, vindt het VN-mensenrechtenkantoor. Een woordvoerder noemt het geen misdaad om je solidair te verklaren met het lot van de Palestijnen. Ook moeten signalen dat de twee in gevangenschap zouden zijn mishandeld, worden onderzocht.
Dinsdag werd bekend dat de Spaans-Palestijnse Saif Abukeshek en Braziliaanse Thiago Ávila langer in voorarrest zullen worden gehouden. De twee voerden beiden het woord en gaven leiding aan de vloot. Ze werden eind april samen met bijna tweehonderd andere opvarenden door Israël gearresteerd nabij Kreta. Ze worden naar verluidt verdacht van feiten als het steunen van een terreurorganisatie. Officiële aanklachten zijn er voor zover bekend nog niet.
De overige arrestanten werden niet lang na hun arrestatie afgezet op Kreta. De hulpvloot ligt sindsdien in een baai bij dat eiland.
