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Houthi's bedreigen schepen die naar Saudische havens varen

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 12:43
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YANBU (ANP/BLOOMBERG) - De Houthi's hebben rederijen gewaarschuwd om niet meer naar havens in Saudi-Arabië te varen. De Jemenitische groep heeft maandag een zeeblokkade ingesteld tegen het land. Via een e-mail aan reders, ingezien door Bloomberg, maken de Houthi's duidelijk dat die blokkade niet alleen geldt voor Saudische schepen en dat kan grote gevolgen hebben voor de olie-export van het land.
"We raden uw bedrijf ten zeerste aan om de nodige voorzichtigheid en uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij alle activiteiten en ervoor te zorgen dat er geen reizen naar of van Saudische havens worden ondernomen", schrijven de Houthi's in de mail. Volgens de Jemenitische groep kunnen deze schepen "het doelwit worden van aanvallen".
De blokkade brengt de Saudische olie-export vanuit Yanbu in de problemen. Deze haven aan de Rode Zee was de afgelopen maanden juist belangrijker geworden als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz.
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