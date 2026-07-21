EK padel volgend jaar in Nederland

AMSTELVEEN (ANP) - Het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste twee fases van het toernooi zijn begin maart, de finaleweek is van 7 tot en met 11 juli.

Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd "in meerdere speelsteden door heel Nederland". De exacte locaties volgen in september, tegelijkertijd met het speelschema.

"De ontwikkeling van padel in Nederland is indrukwekkend, zowel in de breedte als op topsportniveau. De organisatie van dit EK is een logische volgende stap. Samen met (medeorganisator) Athvance Sports willen we een grootschalig kampioenschap neerzetten waarin topsport, beleving en de kracht van de padelcommunity samenkomen en dat zoveel mogelijk mensen inspireert om zelf de baan op te gaan", zegt sportief directeur Jacco Eltingh van de KNLTB in een verklaring.

Het Nederlandse mannenteam eindigde bij het laatste EK padel als vierde. De vrouwen behoren tot de beste acht landen van de wereld.