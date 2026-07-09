NVM: aanbod nieuwbouw sluit niet aan bij woonwensen kopers

UTRECHT (ANP) - De woningen die nieuw worden gebouwd in Nederland sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Volgens de makelaarsvereniging worden er vooral appartementen gebouwd, terwijl er meer vraag is naar grondgebonden woningen.

Het woningaanbod op de nieuwbouwmarkt is afgelopen kwartaal gestegen tot ruim 20.100, het hoogste niveau sinds 2015. "We zien dat er heel veel nieuwe woningen bij zijn gekomen. Dat is ontzettend positief, omdat die aantallen ook echt nodig zijn", stelt voorzitter van NVM Wonen Lana Goutsmits-Gerssen. "Maar er zijn er minder verkocht."

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lag afgelopen kwartaal 7 procent lager dan een jaar eerder en kwam uit op 6100. Volgens Goutsmits-Gerssen komt dat omdat er "heel veel appartementen" worden aangeboden.

Kopers die op zoek zijn naar een appartement hebben ook veel keuze uit bestaande woningen, merkt NVM. Dat komt mede door het zogeheten uitponden, het verkopen van voormalige huurwoningen door beleggers.