Chipbedrijven bij dalers in lagere AEX

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven hoorden dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurs in Amsterdam. In de ochtendhandel werden de koersen van Besi en ASMI nog gestuwd door positief ontvangen resultaten van Infineon, een Duitse chipmaker. Later op de dag moesten de bedrijven hun winsten echter weer inleveren. Besi eindigde onderaan bij de hoofdfondsen, met een verlies van 2,6 procent. ASMI en ASML verloren tot 1 procent.

Verder was de stemming op de Europese beursvloeren gemengd. De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 887,07 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 903,21 punten. Frankfurt en Londen noteerden bij het slot plussen tot 0,4 procent. Parijs verloor 0,1 procent.

Beleggers schoven de zorgen over de Amerikaanse importheffingen grotendeels terzijde. President Donald Trump kondigde vorige week hogere heffingen aan voor de handelspartners van de Verenigde Staten, die later deze week ingaan. De hoop dat de techsector blijft profiteren van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) biedt echter tegenwicht. Ook wordt gespeculeerd op een renteverlaging in de VS later dit jaar.

Shell

Shell won 0,4 procent in de AEX, na beter dan verwachte resultaten van de Britse concurrent BP (plus 2,8 procent). De van oorsprong Italiaanse investeerder Exor eindigde aan kop en ging 2,2 procent omhoog.

Bij de middelgrote fondsen op het Damrak eindigde bouwer Heijmans bovenaan (plus 6 procent). Arcadis won 1,2 procent, nadat het advies- en ingenieursbureau had bekendgemaakt dat het Simon Crowe wil benoemen tot financieel directeur. Air France-KLM eindigde 0,4 procent hoger, nadat het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern maandag al flink meer waard was geworden.

DHL Group zakte 0,6 procent in Frankfurt. De Duitse pakketbezorger en eigenaar van Deutsche Post zag de kwartaalomzet dalen, maar boekte wel meer winst.