Huidige forse groei industrie niet houdbaar, voorziet ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - Het huidige forse groeitempo van de Nederlandse industrie dreigt halverwege volgend jaar terug te zakken doordat de mondiale industrie niet snel genoeg kan opschalen, voorziet ABN AMRO. Volgens sectoreconoom Albert Jan Swart van de bank zorgt stormachtige groei van AI-investeringen voor grotere tekorten aan materialen, chips en printplaten en andere elektronische componenten.

Maandagochtend bleek uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) dat de industrie hard blijft doorgroeien. "Dit stormachtige groeitempo is waarschijnlijk niet houdbaar door de toenemende schaarste aan componenten", zegt Swart.

Hij wijst er ook op dat chipmachinefabrikant ASML, de grote motor achter het industriële succes van Nederland, bij de kwartaalcijfers half oktober al waarschuwde de komende jaren alle vraag naar zijn apparatuur waarschijnlijk niet aan te kunnen. "Daarmee dreigt een herhaling van de mondiale tekorten aan halfgeleiders en elektronische onderdelen tijdens de coronapandemie", aldus Swart.