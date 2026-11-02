Ryanair snijdt in kosten om hogere brandstofkosten op te vangen

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Ryanair gaat de kosten verlagen om de stijgende brandstofkosten volgend jaar deels op te vangen. De Ierse budgetvlieger verwacht volgend jaar een stijging van 2 miljard euro in de kosten voor brandstof door de gestegen kerosineprijzen.

De luchtvaartmaatschappij kijkt naar verschillende manieren om in de kosten te snijden. Zo worden de afspraken met luchthavens opnieuw tegen het licht gehouden en wordt er gekeken naar het verlagen van het aantal bemanningsleden per vliegtuig.

"Alles ligt op tafel, zoals we dat noemen, of het nu gaat om loonstops of andere zaken", zei financieel directeur Neil Sorahan in een interview na de publicatie van de halfjaarcijfers. "Ik denk dat we de komende twaalf maanden waarschijnlijk met hogere olieprijzen te maken blijven houden. We moeten dus de komende twaalf maanden de broekriem aanhalen."

Ryanair zag de winst in de eerste helft van het gebroken boekjaar dalen. De winst na belastingen bedroeg 2,2 miljard euro, tegenover 2,5 miljard euro een jaar eerder.