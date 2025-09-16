Huishoudens volgend jaar 25 euro meer kwijt aan energietransport

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens betalen in 2026 ongeveer 25 euro per jaar meer voor het transport van elektriciteit en gas. De nettarieven gaan daarmee met 3,4 procent omhoog, maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend.

De ACM verwacht dat de nettarieven de komende jaren verder stijgen, omdat steeds meer huishoudens en bedrijven overstappen van fossiele brandstoffen op duurzaam opgewekte elektriciteit. "Deze transitie gaat zo snel, dat er nu al veel huishoudens en bedrijven in de wachtrij staan voor een nieuwe of een zwaardere aansluiting. Netbeheerders moeten grote investeringen doen om hun netten te verzwaren en deze wachtrijen weg te werken", aldus de marktwaakhond.

Uit eerder onderzoek van de ACM komt naar voren dat de kosten voor alle gebruikers van het stroomnet de komende 25 jaar stijgen van ongeveer 7 miljard euro naar 18 tot 25 miljard euro per jaar. De transportkosten voor elektriciteit gaan daarmee voor huishoudens fors omhoog.