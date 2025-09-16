Koningspaar en prinsessen op weg naar Koninklijke Schouwburg

DEN HAAG (ANP) - De koetsen met het koninklijk gezelschap zijn vertrokken vanaf Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede voorleest. Net als vorig jaar zitten de koning, koningin Máxima en prinses Amalia in de glazen koets.

Het is de eerste Prinsjesdag waarbij prinses Ariane, die in april 18 werd, aanwezig is. Zij heeft plaatsgenomen in de gala-glasberline met prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien. De gala-glasberline is de oudste koninklijke berline. Het voertuig werd ook gebruikt bij het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Sinds 2013 gebruiken Constantijn en Laurentien de berline tijdens Prinsjesdag.

De glazen koets wordt sinds 2016 gebruikt in plaats van de gouden koets, eerst vanwege restauratie, maar later vanwege ophef over koloniale afbeeldingen op de panelen. Naast de koetsen bevinden zich ook een muziekkorps en verschillende legerafdelingen in de koninklijke stoet.

Door de verbouwing van de Ridderzaal leest de koning de troonrede voor het vierde jaar op rij voor in de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Na het lezen van de troonrede keert de koninklijke familie via dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde voor de balkonscène.