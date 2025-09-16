ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koningspaar en prinsessen op weg naar Koninklijke Schouwburg

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 13:27
anp160925140 1
DEN HAAG (ANP) - De koetsen met het koninklijk gezelschap zijn vertrokken vanaf Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede voorleest. Net als vorig jaar zitten de koning, koningin Máxima en prinses Amalia in de glazen koets.
Het is de eerste Prinsjesdag waarbij prinses Ariane, die in april 18 werd, aanwezig is. Zij heeft plaatsgenomen in de gala-glasberline met prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien. De gala-glasberline is de oudste koninklijke berline. Het voertuig werd ook gebruikt bij het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Sinds 2013 gebruiken Constantijn en Laurentien de berline tijdens Prinsjesdag.
De glazen koets wordt sinds 2016 gebruikt in plaats van de gouden koets, eerst vanwege restauratie, maar later vanwege ophef over koloniale afbeeldingen op de panelen. Naast de koetsen bevinden zich ook een muziekkorps en verschillende legerafdelingen in de koninklijke stoet.
Door de verbouwing van de Ridderzaal leest de koning de troonrede voor het vierde jaar op rij voor in de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Na het lezen van de troonrede keert de koninklijke familie via dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde voor de balkonscène.
loading

POPULAIR NIEUWS

image001 (51)

De afweging tussen iPhone of Samsung

ANP-536364494

'Poetin heeft denkfout gemaakt, er komt geen Russisch herfstoffensief’

generated-image (20)

Socialisme wordt ineens populair in Amerika

shutterstock_2427340201

2 keuzes die ja maakt als je 20 bent die voorspellen hoe je toekomst zal zijn

85724097_m

Zijn we stiekem aliens? Sommige wetenschappers nemen de theorie serieus

generated-image (21)

Trump wil de New York Times kapot maken

Loading