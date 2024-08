Hypotheekrente gaat langzaam omlaag: 'Via deze truc kun je van de daling profiteren'

Al het hele jaar zit de hypotheekrente muurvast. Hij beweegt zich binnen een bandbreedte van 3,8 tot 4,0 procent. Maar daar lijkt nu eindelijk verandering te komen: sinds juli dalen de rentes op de financiële markten, en hypotheekverstrekkers passen nu ook, met enige vertraging, hun voorwaarden aan. “Via deze optie kun je met deze dalende rentes veel geld besparen.”

Experts zien nog veel meer verlagingen in hun glazen bol. Doen huizenkopers er goed aan om nog even te wachten tot de rente nog lager staat? “Doordat de rentes op de financiële markten gedaald zijn, is er bij geldverstrekkers ruimte ontstaan voor een verlaging van de hypotheekrente”, zegt hypotheekadviseur Oscar Noorlag in De Telegraaf

Vertraging

“De reden dat dit nog niet massaal gebeurt, is omdat ze eerder dit jaar de renteverhogingen niet meteen volgden. Daardoor hebben ze marge ingeleverd en die willen ze nu weer terugpakken. Maar uiteindelijk zullen ze de dalende marktrentes weer volgen”, aldus Noorlag. Ook het seizoen speelt een rol. “In de zomermaanden zijn geldverstrekkers vaak voorzichtiger, omdat ze vanwege de vakantie werken met minder personeel. Dan wil je niet meer aanvragen binnenhalen door een scherpe rente te voeren.”

Lage bezetting

Ook commercieel directeur Michiel Meijer van De Hypotheekshop ziet deze tendens. “Wij merken nu al dat het voor sommige huizenkopers spannend is of hun dossier op tijd bij de notaris ligt vanwege de lage bezetting bij geldverstrekkers. Centrale banken gaan de rente naar verwachting verlagen. Dat, in combinatie met de concurrentie tussen geldverstrekkers die na de zomer weer zal losbarsten, maakt het aannemelijk dat de rentes verder zullen dalen.”

Rentebedenktijd

Meijer adviseert huizenkopers of oversluiters die twijfelen of ze moeten wachten tot de rentes lager staan: “Bij sommige hypotheken wordt de rente vastgesteld op het moment dat je de offerte aanvraagt. Dat kan nadelig uitpakken, zeker als de rente in de tussentijd daalt. Vraag daarom altijd of een geldverstrekker rentebedenktijd aanbiedt.”

“Dan beslis je zelf wanneer je de rentevaste periode laat ingaan. Dat kan, zeker als je een paar maanden op een huis moet wachten, heel veel geld schelen. Soms is het zelfs gunstiger om een hogere rente te accepteren mèt deze optie, dan een lage rente zonder.”