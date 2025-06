Huizenprijzen blijven komende jaren doorstijgen, voorspelt DNB

De huizenprijzen blijven komende jaren verder stijgen, voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB). Het beperkte aanbod van huizen en de toename van de lonen, waardoor mensen meer kunnen lenen voor hun hypotheek, drijven de prijzen op. Hierdoor blijft een gemiddeld huis voor veel mensen onbetaalbaar.

DNB verwacht dit jaar een prijsstijging van ruim 7 procent. Hoeveel mensen precies kunnen lenen wordt enigszins beperkt door een licht oplopende hypotheekrente. Hierdoor vlakt de huizenprijsgroei na dit jaar ook wat af. Voor 2026 en 2027 houdt DNB nu rekening met plussen rond de 4 procent.

De betaalbaarheid van koopwoningen blijft daarmee stabiel, merkt DNB op. Maar dat wil niet zeggen dat een gemiddelde koopwoning voor iedereen is weggelegd. Volgens de raming kost een gemiddeld huis volgend jaar zo'n 544.000 euro. Om dit bedrag volledig met een hypotheek te financieren is een bruto-inkomen nodig van ongeveer 111.000 euro. Naar schatting heeft volgend jaar maar een op de drie huishoudens een toereikend inkomen.

Vooral voor starters problematisch

Tien jaar geleden kon nog meer dan de helft van de huishoudens een gemiddeld huis zelfstandig financieren, zonder inleg van eigen geld of hulp van familie.

Vooral voor starters is de huidige situatie volgens DNB problematisch. Zij wenden zich in toenemende mate tot spaargeld of leningen of schenkingen van vrienden en familie. Wat het extra lastig maakt, is dat het aanbod aan huurwoningen, het alternatief van een koophuis, eveneens beperkt is.

De DNB voegt toe dat het verhogen van de leenruimte geen oplossing biedt. Zo'n maatregel zou de huizenprijzen alleen maar verder opdrijven. In plaats daarvan is een brede hervorming van de woningmarkt nodig. DNB pleit voor zowel het bijbouwen van huizen als voor het beperken van maatregelen als de hypotheekrenteaftrek. De centrale bank wijst er al langer op dat dit fiscale voordeel voor huiseigenaren de vraag naar woningen en daarmee de huizenprijzen aanjaagt.