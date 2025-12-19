Huizenprijzen minder hard omhoog, maar betaalbaarheid huizen zakt

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse huizenprijzen blijven de komende jaren stijgen, maar minder hard dan voorheen. Dat voorziet De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn nieuwe voorspellingen voor de economie. De betaalbaarheid van de woningen neemt echter af. In 2027 heeft waarschijnlijk maar één op de drie huishoudens genoeg inkomen voor de hypotheek van een gemiddelde woning. Dat was in 2019 nog bijna de helft.

Voor zowel 2026 als 2027 gaat de bank uit van een prijstoename van zo'n 4 procent. Dat is minder dan in de afgelopen jaren, toen koopwoningen jaarlijks meer dan 8 procent duurder werden. De zwakkere prijstoename komt volgens DNB doordat de lonen niet meer zo hard omhooggaan als afgelopen jaren. Daarbij laat de hypotheekrente een lichte stijging zien. Het gevolg is dat het bedrag dat mensen voor een huis kunnen lenen minder snel oploopt.

Dat de huizenprijzen wel een stijgende lijn behouden, heeft alles met het krappe aanbod te maken. Volgens DNB neemt de betaalbaarheid van woningen daardoor af. Volgens de ramingen kost een gemiddelde woning in 2027 zo'n 575.000 euro, wat voor velen niet te financieren is. Steeds meer mensen hebben naast een hypotheek andere middelen nodig om een huis te kunnen kopen, bijvoorbeeld spaargeld of steun vanuit de familie.

Huurwoningen

Intussen lijkt het aantal woningverkopen wel verder op te lopen, meldden deskundigen van ING vrijdag in een eigen rapport. De bank verwacht volgend jaar 3,5 procent prijsstijging en circa 245.000 transacties. Dat laatste zou een plus van 2 procent ten opzichte van dit jaar betekenen en daarmee het eerdere record uit 2017 overtreffen. Volgens ING komt dit doordat het aanbod aan woningen, hoewel beperkt, geleidelijk toch toeneemt.

De bank wijst ook op de verkoopgolf van huurwoningen. Veel huurhuizen gaan tegenwoordig in de verkoop na het aflopen van huurcontracten, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk is geworden om de woningen opnieuw te verhuren. Dit jaar was ongeveer een op de vijf transacties zo'n voormalige huurwoning, aldus ING. Vaak gaat dit om verouderde appartementen van lagere kwaliteit, waardoor deze ontwikkeling tevens de huizenprijsstijging dempt.