Staking Louvre voorbij, museum vrijdag weer open "als normaal"

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 11:35
PARIJS (ANP/AFP) - De staking bij het Louvre is voorlopig voorbij. Het museum is volgens vakbonden en de directie vrijdag "als normaal" geopend. Medewerkers staaktes sinds maandag vanwege verslechterende arbeidsomstandigheden en personeelstekorten. Als hier niets aan verandert, willen vakbonden 5 januari weer in overleg voor een nieuwe staking.
Maandag bleef 's werelds meest bezochte museum geheel gesloten. Woensdag en donderdag kon het museum gedeeltelijk open. Op dinsdag is het Louvre altijd gesloten.
De klachten van het personeel kwamen aan het licht na de juwelenroof van afgelopen oktober. Daarbij werd voor zeker 88 miljoen euro aan juwelen gestolen, die nog altijd zoek zijn.
Het ministerie van Cultuur stelde eerder voor de geplande bezuinigingen van 5,7 miljoen euro op het Louvre te annuleren, vacatures te openen voor ontvangst- en beveiligingspersoneel en de salarissen te verhogen. Dat vinden vakbonden onvoldoende.
