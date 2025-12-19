Partner doodgestoken Rotterdammer legt zich neer bij tbs-vonnis

SCHIPHOL (ANP) - De partner van de 32-jarige Rotterdammer die om het leven kwam bij de mesaanval aan de voet van de Erasmusbrug, "legt zich neer" bij het vonnis van de rechtbank. Die veroordeelde Ayoub M. (23) uit Amersfoort vrijdag tot tbs met dwangverpleging en legde hem geen celstraf op voor het vermoorden van de man die er aan het skaten was.

"Voor mij was het vooral belangrijk dat de moordenaar hulp krijgt en dat het niet weer kan gebeuren", zei de vriend van het slachtoffer na afloop van de uitspraak. "Als deze man zo gestoord was dat hij dit heeft gedaan in een staat waarin hij niet meer zichzelf was, dan vind ik dit een passend oordeel. Dan krijgt hij de hulp die hij nodig heeft."

Het Openbaar Ministerie had naast de tbs-maatregel een celstraf van twintig jaar geëist. "Voor mij is de celstraf niet per se belangrijk. Ik wil dat hij wordt behandeld en dat dit niet nog een keer kan gebeuren", reageerde de partner.

Eerder vertelde hij de rechtbank hoe pienter en passievol zijn levenspartner was. "Hij heeft van de wereld een mooiere plek gemaakt." Na de uitspraak zei de partner te zullen proberen "de mooie dingen van hem mee te nemen en door te geven".