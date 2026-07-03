Huurder gasopslag hoeft niet voor aardbevingsschade te betalen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag bedrijven die de gasopslag in Grijpskerk willen gebruiken, niet verplichten om mee te betalen aan afwikkeling van aardbevingsschade in Groningen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bepaald dat deze voorwaarde onredelijk is, omdat de NAM aansprakelijk is voor de schade.

De ACM zegt deze maatregel te hebben genomen om ervoor te zorgen dat bedrijven vrije toegang hebben tot de gasopslag in Grijpskerk, zodat deze voor de komende winter gevuld kan worden. Enkele maanden geleden bood de NAM de ondergrondse opslagplek aan tot 1 april 2027, maar het lukte niet om snel een overeenkomst te sluiten.

Vanwege de gestegen gasprijzen door de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz is de gasprijs flink opgelopen en is het duurder geworden om gas in te kopen voor komende winter. Energiebedrijven zijn daarom terughoudender met het aanvullen van de voorraad. De Nederlandse gasopslagen zijn momenteel voor 26,4 procent gevuld.