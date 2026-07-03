Oud-topambtenaar: avondklok kwam op tafel door studentenhuizen

DEN HAAG (ANP) - De avondklok kwam in september 2020 voor het eerst op tafel omdat de coronaregels in veel studentenhuizen niet werden nageleefd en dat lastig te handhaven was. Dat zei Hanneke Schipper-Spanninga tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Zij was destijds directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het ging volgens haar om een handhavingsprobleem, waarbij de noodzaak gelet op de bedreiging voor de volksgezondheid ontbrak. En die opvatting werd breder gedragen, stelde zij. "Het was een probleem bij een heel beperkt deel van de bevolking; dat kun je niet oplossen door alle Nederlanders te verbieden de deur uit te gaan", aldus Schipper-Spanninga.

Toen het OMT in januari 2021 aangaf dat de avondklok het reproductiegetal met 8 tot 13 procent kon verlagen, was de medische noodzaak er volgens haar wel. Wel wees haar directie er meteen op dat er oog moest zijn voor uitzonderingen en dat de avondklok als eerste moest worden afgeschaald, zei ze.

'Geen wiskunde'

Toch gebeurde dat niet en werd er eerst versoepeld in onder meer het onderwijs. De oud-topambtenaar vond dat wat betreft het onderwijs "voorstelbaar", ook omdat er steeds meer duidelijk werd over de impact van die maatregelen. Maar zij begreep niet dat andere versoepelingen voorrang kregen, gezien de zwaarte van de avondklok.

Het doel van haar directie was de avondklok er als eerste af te krijgen. "Maar het is geen wiskunde", zei ze meermaals over het op- en afschalen van maatregelen. Ook benadrukte ze dat het om politieke afwegingen ging, waar veel belangen speelden.