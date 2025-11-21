ECONOMIE
Aantal asielzoekers Ter Apel voor het eerst in weken onder limiet

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 10:08
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten voor het eerst sinds begin november minder dan 2000 asielzoekers. Omdat het aantal onder die afgesproken grens blijft, hoeft opvangorgaan COA geen nieuwe dwangsom van 50.000 euro te betalen. Het centrum zit wel nog behoorlijk vol.
In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen 1966 mensen in het aanmeldcentrum. Dat betekent dat er donderdag netto vijftig bedden zijn vrijgekomen. Het COA verplaatst mensen vanuit Ter Apel naar vrijgekomen plekken in opvanglocaties in andere plaatsen, en krijgt ondertussen ook steeds nieuwe asielzoekers binnen.
Sinds 4 november zaten er continu meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum, en een paar keer zelfs meer dan 2100. Voor elke dag dat er te veel mensen in Ter Apel zitten, moet het COA 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar het dorp onder valt. Sinds begin september staat de teller op 2,1 miljoen euro. Het maximale bedrag van 5 miljoen euro kan in de tweede helft van januari worden bereikt.
