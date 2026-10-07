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Centrale bank India verhoogt rente tegen hoge inflatie

Economie
door anp
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MUMBAI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Indiase centrale bank heeft woensdag de rente verhoogd om de hoge inflatie tegen te gaan. Het belangrijkste rentetarief stijgt met een kwart procentpunt tot 5,5 procent. Het is voor het eerst sinds februari 2023 dat de Reserve Bank of India (RBI) met een verhoging komt.
Het besluit werd unaniem genomen door de beleidsmakers. Het is de eerste verhoging onder leiding van gouverneur Sanjay Malhotra, die sinds december 2024 de hoogste functie bij de RBI bekleedt. De inflatie in India, de op twee na grootste economie van Azië, wordt net als elders aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
De RBI verwacht nu voor het lopende fiscale jaar tot eind maart 2027 een inflatie van 5,2 procent, van een eerder voorspelde 5 procent. De economische groei wordt nu geraamd op 7,1 procent, waar eerder op 6,7 procent werd gerekend. Door de sterke groei heeft de centrale bank meer ruimte om de rente te verhogen.
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