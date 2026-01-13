Hypotheekmarkt bereikt record, positie starters verslechtert

DE MEERN (ANP) - De Nederlandse hypotheekmarkt heeft in 2025 een nieuw record bereikt. Dat komt naar voren uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Het merendeel van alle hypotheekaanvragen loopt via HDN. In 2025 werden ruim 563.500 hypotheekaanvragen via HDN gedaan. Dat is een groei van 16,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Met bijna twee derde van alle aanvragen werd een huis gekocht. De rest had betrekking op de zogenoemde niet-kopersmarkt. Dat zijn vooral oversluitingen en verhogingen van een hypotheek. "Daarmee is het zwaartepunt in de markt verder verschoven richting de kopersmarkt", aldus HDN.

In 2024 profiteerden jonge huizenkopers nog van de dalende hypotheekrente en stijgende lonen, maar HDN ziet dat hun positie in 2025 is verslechterd. Dat komt voornamelijk omdat steeds meer huizen onbetaalbaar zijn voor starters. Het aandeel van de aanvragen door starters daalde dan ook met 3,4 procent.

Kloof

De sterkste groei zat in 2025 in de niet-kopersmarkt. De aanvragen van vooral gepensioneerden en oversluiters zorgden voor een toename van 21,4 procent in die markt.

"2025 laat zien hoe groot de kloof op de woningmarkt is geworden. Starters hebben steeds meer moeite om betaalbare woningen te vinden en moeten er financieel alles voor uit de kast halen. Terwijl doorstromers en gepensioneerden hun woningvermogen steeds actiever inzetten", zegt HDN-directeur Reinier van der Heijden. "Dat contrast bepaalt in toenemende mate de dynamiek op de hypotheekmarkt."

De prijs van een koophuis steeg in 2025 met 4,9 procent naar een gemiddelde van 512.000 euro. Daarmee steeg de woningwaarde minder hard dan in 2024. Toen werden huizen 9,6 procent duurder in vergelijking met het jaar ervoor. Het gemiddelde hypotheekbedrag onder kopers was in 2025 373.000 euro, een toename van 3,7 procent.