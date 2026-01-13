ECONOMIE
Doden door Russische aanval op Oekraïne, stroomuitval in Kyiv

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 8:26
KYIV (ANP/RTR/DPA) - Russische aanvallen hebben in Oekraïne het leven gekost aan zeker vier personen. Ook raakten op meerdere plekken in het land personen gewond. Door schade aan infrastructuur moest in delen van hoofdstad Kyiv de stroom worden uitgeschakeld.
De dodelijke slachtoffers vielen volgens de autoriteiten in Charkiv, op enkele tientallen kilometers van de grens met Rusland. Daar zou onder meer een postterminal zijn geraakt en tientallen mensen moesten in veiligheid worden gebracht.
Een militaire bestuurder meldde dat Kyiv te maken kreeg met een korte maar intense raketaanval. De Oekraïense strijdkrachten hebben nog niets gezegd over hoe grootschalig de beschietingen waren.
Energieconcern DTEK liet weten dat apparatuur in een energiecentrale zware schade opliep. Rusland heeft sinds het begin van de oorlog vaker aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de energiesector. Zo komen burgers in de winter in de kou te zitten.
