Nederlander claimt besmeuren Churchill-standbeeld Londen

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 12:55
anp270226091 1
LONDEN (ANP) - Een Nederlandse activist meldt het Winston Churchill-standbeeld nabij het Britse parlement in Londen te hebben besmeurd met spuitverf. De man, Olax Outis (38, een schuilnaam), claimt dat op Instagram. Eerder gooide hij een steen door de ruit van de Britse ambassade in Den Haag.
Britse media meldden eerder op vrijdag dat het standbeeld met oranje spuitverf was voorzien van teksten als 'Free Palestine' en 'Stop de Genocide'. Op de sokkel van het beeld staat de tekst 'Zionistische oorlogscrimineel'.
Desgevraagd wil de Metropolitan Police niet kwijt of het inderdaad om een Nederlander gaat. Wel zegt de dienst een 38-jarige man te hebben gearresteerd op verdenking van "het raciaal gemotiveerd toebrengen van schade".
Churchill was een voorstander van de zogenoemde Balfour Declaration uit 1917, die wordt gezien als opmaat naar de oprichting van Israël (1948) en de daarmee gepaard gaande etnische zuivering van Palestijnen tussen 1947 en 1949.
