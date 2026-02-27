Schaatsbond wijst geen vervanger aan voor Leerdam op WK sprint

UTRECHT (ANP) - Schaatsbond KNSB wijst geen vervanger aan voor Jutta Leerdam in aanloop naar het WK sprint. Dat meldt een woordvoerder van de KNSB. De olympisch kampioen op de 1000 meter gaf donderdagavond aan haar seizoen te beëindigen en geen gebruik te maken van de aanwijsplek. Femke Kok kreeg de andere aanwijsplek voor het WK en zal daar wel gebruik van maken.

Dat betekent dat op het NK sprint, komend weekend in Heerenveen, bij de vrouwen niet één maar twee plekken voor het WK sprint te verdienen zijn. Bij het NK allround zijn er bij de vrouwen juist geen WK-tickets meer te verdienen, omdat de KNSB besloot niet twee maar drie schaatssters een aanwijsplek te geven. Mocht een van die drie ziek worden of zich om een andere reden afmelden, dan komt de winnaar van het NK allround alsnog in aanmerking, zo laat de KNSB weten.

Bij de mannen is er op het NK 'gewoon' één startplek voor de sprinters en één startplek voor de allrounders te verdienen. De wereldkampioenschappen sprint en allround vinden van 5 tot en met 8 maart plaats in Heerenveen.